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Общество20 декабря 2021 13:18

На Ставрополье за неделю поймали 174 пьяных водителя за рулем

19 из них решили повторить опыт нетрезвой езды повторно, против низ возбудили уголовные дела
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края сообщили, что за прошедшую неделю полицейские остановили 174 водителя с признаками алкогольного опьянения. Они решили рискнуть и сесть за руль в нетрезвом состоянии.

- Из них прошли 155 водителей уличены впервые прошли процедуру освидетельствования на состояние опьянения, либо отказались от нее. Еще 19 водителей сели за руль в нетрезвом виде повторно, в их отношении возбуждены уголовные дела за повторное нетрезвое вождение, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас на дорогах складывается опасная ситуация: в регион пришли морозы и мокрый снег, поэтому дороги стали скользкие. Ситуацию усугубляет туман, который сильно снижается видимость.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что к четвергу в Ставропольском крае похолодает до -13 градусов.