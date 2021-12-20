На Ставрополье за неделю поймали 174 пьяных водителя за рулем

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края сообщили, что за прошедшую неделю полицейские остановили 174 водителя с признаками алкогольного опьянения. Они решили рискнуть и сесть за руль в нетрезвом состоянии.

- Из них прошли 155 водителей уличены впервые прошли процедуру освидетельствования на состояние опьянения, либо отказались от нее. Еще 19 водителей сели за руль в нетрезвом виде повторно, в их отношении возбуждены уголовные дела за повторное нетрезвое вождение, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас на дорогах складывается опасная ситуация: в регион пришли морозы и мокрый снег, поэтому дороги стали скользкие. Ситуацию усугубляет туман, который сильно снижается видимость.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что к четвергу в Ставропольском крае похолодает до -13 градусов.