Глава Северной Осетии поручил обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в новогодние праздники

Глава Северной Осетии поставил ряд задач перед профильными ведомствами на период новогодних праздников. Так, Сергей Меняйло распорядился обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта.

- Особенно это касается 31 декабря и 1 января. Тем более, по прогнозу ожидается похолодание – чтобы люди часами не стояли и не мерзли, ожидая транспорт. Поэтому соберите перевозчиков и определите порядок их работы, – сказал на аппаратном совещании Сергей Меняйло.

Призвал руководитель региона не оставлять без внимания и пункт пропуска Верхний Ларс и при необходимости установить еще несколько пунктов обогрева для водителей большегрузов.

Особое внимание глава РСО-Алания обратил и на работу ресурсоснабжающих организаций, объектов энергетики и ЖКХ.

- Организуйте уже сейчас работу так, чтобы в новогодние праздники люди не остались без света, воды или тепла. Если понадобится, в оперативном режиме нужно устранить неполадки, – сказал Сергей Меняйло.

Стоит отметить, что в целях обеспечения безопасности жителей Северной Осетии все программы праздничных мероприятий будут предварительно согласованы с Министерством внутренних дел по республике.