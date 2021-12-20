В Пятигорске экс-глава проектного института пойдет под суд за сокрытие 36 млн налогов

В Следкоме Ставропольского края завершили расследование дела бывшего директора крупного проектного института в Пятигорске. Его подозревают в неуплате 36 миллионов рублей налогов.

- Подозреваемый уклонился от уплаты НДС путем создания формального документооборота, изготовления и предоставления в налоговый орган подложных документов и деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, - рассказали в ведомстве.

Он "экономил" на налогах с 2017 по 2019 годы. Дело передали в прокуратуру, чтобы та утвердила обвинение против мужчины. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что суд Ставрополя начнет рассматривать дело бывшего главы министерства строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого с 28 декабря 2021 года.