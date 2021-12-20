На Ставрополье 20 декабря в ДТП погибла 4-летняя девочка

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 20 декабря, около 16:00, в селе Падинском Новоселицкого округа Ставрополья. По предварительным данным, водитель автомобиля Хонда Цивик не справился с управлением, врезался в линию электропередач. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Водитель и двое пассажиров, в том числе 4-летняя девочка, были доставлены в больницу. Через некоторое время малышка скончалась от полученных травм.

При осмотре детское автокресло в машине не обнаружено.

Выяснилось, что в салоне находилась семья, жители округа. За жизнь родителей сейчас борются медики. По факту происшествия назначена проверка, на месте работают наряды ДПС.