За сутки количество зараженных COVID-19 на Ставрополье упало до 457 человек

За прошедшие сутки в Ставропольском крае медики выявили 457 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество заболевших немного снизилось по сравнению с предыдущим днем. Об этом в официальном инстаграм-аккаунте написал губернатор края Владимир Владимиров.

Из больниц выписали 699 выздоровевших пациентов. Всего с начала пандемии болезнь победили 94,6 тысяч граждан. К сожалению, 30 человек скончались. Владимиров принес соболезнования родственникам тех, кто не смог побороть болезнь.

- За весь период прививку от коронавируса в крае сделали 1 миллион 160 тысяч человек. Прививочная кампания продолжается, - написал губернатор.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Владимиров предложил на время новогодних праздников отменить QR-коды в регионе.