Из больниц Ставрополья за сутки выписали 699 выздоровевших от коронавируса пациентов

По состоянию на 21 декабря в Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 94,6 тысяч человек, в том числе 699 - за прошедшие сутки. Однако, не все смогли побороть болезнь - за сутки в медучреждениях скончались 30 человек.

- К сожалению, есть новые летальные исходы. Соболезную родным скончавшихся. Вместе с тем, показатели смертности снижаются. Меньше становится и случаев тяжелого протекания болезни. Этому помогает вакцинация, - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он отметил, что с начала пандемии в регионе первым компонентом вакцины привились 1 миллион 160 тысяч человек. За сутки иммунизировались 1526 ставропольцев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на время новогодних праздников могут отменить обязательные QR-коды в общественных местах. Владимиров распорядился подготовить временный мораторий.