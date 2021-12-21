Из Баку доставили первую партию медицинского кислорода для Ставрополья в 110 тонн

За прошлой неделе в Невинномысск поступила первая партия медицинского кислорода в рамках соглашения Ставропольского края и Азербайджана. Железнодорожным транспортом доставили 110 тонн кислорода. Согласно дорогову, из Баку должны всего привезти тысячу тонн.

Регион закупает важный газ за рубежом, из других регионов и производит его на своей территории. Губернатор Ставрополья распорядился о создании нового производства, которое будет специализироваться на медицинском кислороде, но проект смогут реализовать лишь через несколько лет. Поэтому важно заключать контракты на поставку газа.

- Однако работы не останавливаем по поставке кислорода, по развертыванию дополнительных мощностей его генерации. Следующая поставка ожидается в конце декабря либо в первых числах января, - заявил министр имущественных отношений региона Виталий Зритнев.

Он добавил, что больницы не испытывают дефицит в медицинском кислороде.