На Ставрополье осудили мать, которая задушила новорожденную дочь и закопала на кладбище

В Ставропольском крае осудили жительницу хутора Верхнегорлыцкого, которая убила новорожденного ребенка, чтобы скрыть факт беременности и родов. Она получила 2 года лишения свободы условно.

По данным следствия, 32-летняя мать троих детей в октябре 2020 года родила у себя дома здоровую девочку. Однако вместо того, чтобы обрадовать родных, она решила избавиться от ребенка. Женщина задушила ее, и захоронила на кладбище, расположенном неподалеку от дома. Во время допроса она во всем созналась.

Причиной страшного поступка стало тяжелое материальное положение - мать в одиночку растит троих несовершеннолетних детей.

Женщина получила срок по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о матери из Кабардино-Балкарии, которая жестоко расправилась с новорожденным ребенком. Она нанесла ему раны в районе шеи и головы, и после этого выбросила на свалку. Ребенка обнаружили на мусоросжигательном заводе, на транспортной ленте.