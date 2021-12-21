В Карачаево-Черкесии прошла научно-практическая конференция по сохранению карачаевского языка и культуры

Фото: сайт главы КЧР.

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы изучения и сохранения языка, быта и культуры карачаевского народа», которая прошла в Карачаевске, была посвящена 130-летию со дня рождения классика карачаевской литературы Исмаила Унуховича Семе нова.

Исмаил Семенов - первый карачаевский профессиональный поэт, основоположник и классик карачаевской литературы, член Союза писателей с 1940 года, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, автор песни «Эльбрус», ставшей гимном Северного Кавказа.

Мероприятие было организовано министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати совместно с Карачаево-Черкесским государственным университетом имени У. Д. Алиева.

Участники конференции обсудили современное состояние и вопросы сохранения и развития карачаевского языка, актуальные проблемы его изучения и преподавания в современных условиях, а также фольклорные традиции, культурное, историческое и литературное наследие карачаевского народа.

Гостей и участников конференции поприветствовал министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он отметил значимость творчества великого земляка Исмаила Семёнова, а также вручил дипломы и подарки победителям финального этапа конкурса, приуроченного к конференции.

В конференции также приняли участие научные работники образовательных и научных организаций СКФО, представители сельских муниципальных образований, общественных организаций, средств массовой информации, филологи, искусствоведы, историки, поэты, писатели, учителя карачаевского языка и литературы школ и дошкольных учреждений республики, педагоги высшей школы.

К 130-летию со дня рождения Семёнова был приурочен и республиканский конкурс чтецов «Присвоил имя мне народ «Джырчы Сымаи ыл»». В нем приняли участие учащиеся средних общеобразовательных школ республики.