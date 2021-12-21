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Общество21 декабря 2021 8:32

В Ставрополе в 2021 году убрали почти 200 неиспользуемых рекламных щитов

Администрация города приводит в порядок внешний облик краевого центра
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В мэрии Ставрополя рассказали, что с начала 2021 года в городе демонтировали 198 рекламных щитов, которые пустовали из-за окончания срока аренды. Это сделано из соображений "очищения" внешнего облика города от ненужных конструкций.

Уже имеющиеся рекламные билборды обновляют, а также планируют установить новые в местах, где они будут более уместны. На улицах Ставрополя появятся цифровые панели и двусторонние щиты. Сейчас власти готовят документы для конкурса на реализацию проекта.

- Город продолжает активно и системно двигаться вперед в плане наведения порядка с наружной рекламой, рекламными щитами. В результате улицы города обретают простор, возвращают себе комфортный архитектурный облик, становятся привлекательней, в то же время несут нужную людям информацию, - отметил градоначальник Иван Ульянченко.