В Москве осудили уроженца Дагестана за призывы подорвать станцию "Киевская"

Московский военный суд вынес приговор уроженцу Дагестана Юсупу Юсубову за склонение друзей к террористическому акту. Он предлагал другу напасть на полицейских и расправиться с ними, пока жена друга заложила бы взрывчатку на станцию метро "Киевская".

Только вот мужчина не предусмотрел надежность тех, кого он посвящал в свои планы. Его несостоявшийся сообщник сдал его полиции, дав изобличительные показания.

По данным следствия, обвиняемый предлагал убить полицейского, забрать его табельное оружие и расстрелять сотрудников ФСБ прямо в ведомстве. В это время жена сообщника должна была устроить взрыв на станции "Киевская", но как конкретно - Юсубов не уточнил. Возможно, он мыслил ее как смертницу.

Выслушав все это, друг преступника пошел в полицию и дал показания. Правоохранители задержали мужчину, закрыли расследование и передали материалы дела в суд. В итогу Юсубов получил 11 лет лишения свободы, 8 из которых он проведет в колонии строгого режима.