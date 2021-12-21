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Происшествия21 декабря 2021 10:14

В Москве осудили уроженца Дагестана за призывы подорвать станцию "Киевская"

Он пытался подговорить своих близких друзей к расправе над полицейскими, а жену - к взрыву метро
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Московский военный суд вынес приговор уроженцу Дагестана Юсупу Юсубову за склонение друзей к террористическому акту. Он предлагал другу напасть на полицейских и расправиться с ними, пока жена друга заложила бы взрывчатку на станцию метро "Киевская".

Только вот мужчина не предусмотрел надежность тех, кого он посвящал в свои планы. Его несостоявшийся сообщник сдал его полиции, дав изобличительные показания.

По данным следствия, обвиняемый предлагал убить полицейского, забрать его табельное оружие и расстрелять сотрудников ФСБ прямо в ведомстве. В это время жена сообщника должна была устроить взрыв на станции "Киевская", но как конкретно - Юсубов не уточнил. Возможно, он мыслил ее как смертницу.

Выслушав все это, друг преступника пошел в полицию и дал показания. Правоохранители задержали мужчину, закрыли расследование и передали материалы дела в суд. В итогу Юсубов получил 11 лет лишения свободы, 8 из которых он проведет в колонии строгого режима.