Районы Каскадной лестницы и озера в Железноводске останутся без света до Нового года

В Железноводске сразу два района обесточат до Нового года из-за ремонтных работ на электрического подстанции. Без света останутся район озера "30’Ка" и Каскадной лестницы. Для того, чтобы свет не выбило во время праздников, ремонтники устраняют проблемы заранее.

- На сегодняшний день подстанция не справлялась с нагрузками, поэтому поступало очень много жалоб от жителей о перебоях в подаче электроэнергии. До Нового года обязательно все устраним. Приносим свои извинения, - заявил новый мэр Железноводска Евгений Бакулин.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в новогодние праздники могут отменить требование использовать QR-коды. Губернатор распорядился проработать этот вопрос и подготовить временный мораторий.