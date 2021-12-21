В России создадут цифровой ботанический атлас страны из работ талантливых школьников

Ребят от 11 до 18 лет в онлайн-режиме научат изображать растения родного края акварелью - на платформе pokolenie.mts.ru пройдет серия мастер-классов, на которых музейные педагоги расскажут о тонкостях работы ботанической иллюстрации на примере творчества Анны Голубкиной (1864 - 1927 гг.), выдающегося скульптора (ученицы Родена и самого яркого представителя стиля модерн), художницы и автора акварельного гербария.

В видеоформате школьники узнают интересные факты о Голубкиной и даже побывают на виртуальной экскурсии в ее доме-мастерской, который сейчас закрыт на реставрацию.

Все желающие слушатели программы смогут также поучаствовать во всероссийском конкурсе. Для этого они должны будут в любой технике подготовить эскиз рисунка растения своего региона и загрузить фото или скан на сайт «Поколения М».

Лучшие работы войдут в ботанический атлас России, который будет представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре.