Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 декабря 2021 12:37

В Пятигорске мужчина вломился в дом и украл 40 свадебных платьев на 800 тысяч рублей

Преступник признался, что хотел продать наряды и забрать деньги себе
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Пятигорске женщина обратилась в полицию с заявление о краже. По ее словам, к ней в дом проник неизвестный мужчина, забрал две большие сумки со свадебными платьями и скрылся. Ущерб - 40 платьев стоили 800 тысяч рублей.

Преступник проник в дом, разбив гипсокартоновую перегородку у входной двери. Он пролез в разлом, увидел платья, схватил их и сбежал. Полиция нашла подозреваемого - 27-летнего местного жителя.

Мужчина во всем сознался и сказал, что хотел продать наряды подороже и разживиться деньгами.