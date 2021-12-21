В Пятигорске мужчина вломился в дом и украл 40 свадебных платьев на 800 тысяч рублей

В Пятигорске женщина обратилась в полицию с заявление о краже. По ее словам, к ней в дом проник неизвестный мужчина, забрал две большие сумки со свадебными платьями и скрылся. Ущерб - 40 платьев стоили 800 тысяч рублей.

Преступник проник в дом, разбив гипсокартоновую перегородку у входной двери. Он пролез в разлом, увидел платья, схватил их и сбежал. Полиция нашла подозреваемого - 27-летнего местного жителя.

Мужчина во всем сознался и сказал, что хотел продать наряды подороже и разживиться деньгами.