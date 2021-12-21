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Общество21 декабря 2021 12:56

В Предгорный округ Ставрополья в пятницу придут морозы до -18 градусов

В регионе началась настоящая зима, до конца недели будет идти мокрый снег
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Предгорном округе Ставропольского края в пятницу ударят морозы до -18 градусов. В остальных территориях региона температура воздуха будет на несколько градусов выше, но не значительно.

- В четверг и пятницу - 23 и 24 декабря - (прогнозируется. прим. "КП-Ставрополь") понижение температуры воздуха, ночью до -15°, в Предгорном округе до -18°, днём до -9°, местами возможен небольшой снег, - рассказали в Гидрометцентре.

До конца недели в регионе будет идти мокрый снег, дуть не слишком сильный ветер с порывами до 13-15 метров в секунду, также возможен туман. Дороги покроются льдом, поэтому автомобилисты должны быть предельно осторожны.