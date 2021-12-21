«Россети Северный Кавказ» установили 14 новых трансформаторных подстанций в районах КЧР

Фото: Россети.

Специалисты «Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» установили 14 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Общая мощность введенных в эксплуатацию питающих центров составила 3,47 МВА.

Кроме этого, на 23 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ заменены трансформаторы с увеличением их мощности, выполнен ремонт почти 350 трансформаторных пунктов и трансформаторов. Это позволило улучшить качество электроснабжения потребителей в населенных пунктах Карачаево-Черкесии, подключить к сетям новых потребителей и равномерно распределить нагрузку на наиболее загруженных центрах питания. В частности, новые трансформаторные подстанции установлены в ауле Кубина, селах Архыз, Чапаевское, Дружба, посёлке Кавказском и других.

Необходимость в увеличении мощности центров питания и установке новых трансформаторных подстанций вызвана ежегодным ростом нагрузки на распределительные сети 10/0,4 кВ.

- За последние два года потребление села Архыз, например, в пик нагрузки на сети увеличилось более чем в два раза и сопоставимо с потреблением станиц Зеленчукской и Кардоникской вместе взятых. Такая же ситуация складывается и в других населенных пунктах. Поэтому мы поэтапно ведем работу по обновлению центров питания и увеличению их мощности. Только в прошлом году установлено новое и обновлено оборудование на 74 трансформаторных пунктах 10/0,4 кВ. Работа в этом направлении будет продолжена и в последующие годы, - отметил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.