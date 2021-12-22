Более 1 млн 164 тысяч ставропольцев иммунизировались от коронавируса к 22 декабря

В Ставропольском крае с начала пандемии от коронавируса привились 1 миллион 164 тысячи человек, в том числе 4,4 тысячи за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Вторым компонентом вакцины иммунизировались 963,5 тысяч ставропольцев, 3310 - за прошедший день.

- За прошедший день из-под медицинского наблюдения выписано 833 человека. Всего по Ставрополью за всю пандемию выздоровевших около 95,5 тысячи, - заявил Владимиров.

За сутки медики выявили 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек скончались.