Террориста, хотевшего подорвать "Дворец правосудия" в Ставрополе, отправили в колонию

Суд вынес приговор мужчине, который планировал устроить теракт во "Дворце правосудия" - здании суда в Ставрополе. Николай Соппа вступил в ряды "ИГ" (организация, запрещенная в России) и готовил нападение на мирных граждан. Ему дали 11 лет лишения свободы.

- Во вторник решением Южного окружного военного суда Соппа признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ФСБ по Ставропольскому краю.

Расследование проходило с октября 2020 года по августа 2021-го. Соппа прошел сразу по трем статьям: за попытку совершить теракт, участие в террористической организации и попытку создания взрывчатки.

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