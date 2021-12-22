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Общество22 декабря 2021 6:20

260 казачьих дружинников выявили и пресекли 3,5 тысячи нарушений на Ставрополье

В 2021 году правоохранители провели 18 тысяч рейдов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за 2021 год казаки и полиция выявили более 3,5 тысяч правонарушений, на каждое из которых составили протокол и передали информацию в правоохранительные органы. Всего провели 18 тысяч рейдов.

В мероприятиях принимали участие 260 казачьих дружинников. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

- Новой вехой на пути развития казачества станет создание казачьего кадетского корпуса в Ессентуках. По инициативе полномочного представителя Президента РФ в СКФО его федеральное финансирование сегодня зарезервировано в объеме более 650 миллионов рублей, - заявил глава региона.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что во время рейдов ГИБДД в Ставропольском крае остановили 174 пьяных водителя за неделю. 19 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, поэтому на них завели уголовные дела.