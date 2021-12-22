В Ставрополе на аукцион выставили шесть троллейбусных маршрутов за 147 млн

Миндор Ставропольского края выставил на аукцион 6 троллейбусных маршрутов Ставрополя за 147,3 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок. Заявки на приобретение маршрутов можно будет подать до 29 декабря, в 30 декабря пройдут сами торги.

Перевозчик может принять участие в аукционе, если большая часть его парка составляют троллейбусы большой вместимости класса А. Контракт рассчитан до конца 2022 года - на 12 месяцев. Предметом торгов станут маршруты № 1, 2, 4, 7, 8 и 9.

Напомним, ранее сообщали о повышении цен на проезд в троллейбусах Ставрополя. С 3 декабря граждане платят 16 рублей за поездку в одном направлении. При этом стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси остается на прежнем уровне. В начале года в Ставрополе был скандал из-за неожиданного и незаконного повышения цен - перевозчики стали сами регулировать стоимость проезда.