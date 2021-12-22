На Ставрополье при земляных работах раскопали столетнее захоронение монаха

В Зеленокумске на Ставрополье бригада сотрудников электросетей проводили плановые работы. Им нужно было раскопать участок рядом со школой №3, для этого привлекли спецтехнику. Но во время земляных работ они наткнулись на захоронение с останками двух человек.

Рабочие сразу сообщили в полицию, на место прибыла следственно-оперативная группа. Уже их специалисты продолжили раскопки и поняли, что захоронению около ста лет. Назначили несколько экспертиз.

В склепе похоронены мужчина и женщина, на мужчине - рясы священнослужителя. В администрации рассказали, что в этом районе города раньше располагалась церковь, во дворе которой могли проводить захоронения.

Об этом рассказал глава Советского округа Сергей Воронков в официальном инстаграм-аккаунте.