В центре Ставрополя два часа держатся пробки выше 7 баллов

В Ставрополе на 10:45 уровень пробок составил 7 баллов. В основном скован центр краевой столицы - улицы Ленина, Лермонтова, Льва Толстого и т.д. Хуже всего обстоят дела по улице Вавилова на пересечении с улицами Победы и Фрунзе.

Также серьезные пробки наблюдаются по Шпаковской улице. На некоторых участках причиной пробок являются ДТП. ГИБДД Ставрополья предупреждало водителей о скользких дорогах как в городах, так и за их пределами.

По данным Яндекс.Пробок, ближе к вечеру ситуация улучшится, уровень пробок упадет до 4 баллов.