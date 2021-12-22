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Общество22 декабря 2021 7:52

В центре Ставрополя два часа держатся пробки выше 7 баллов

Утром в некоторых районах города показатель составил 9 баллов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе на 10:45 уровень пробок составил 7 баллов. В основном скован центр краевой столицы - улицы Ленина, Лермонтова, Льва Толстого и т.д. Хуже всего обстоят дела по улице Вавилова на пересечении с улицами Победы и Фрунзе.

Также серьезные пробки наблюдаются по Шпаковской улице. На некоторых участках причиной пробок являются ДТП. ГИБДД Ставрополья предупреждало водителей о скользких дорогах как в городах, так и за их пределами.

По данным Яндекс.Пробок, ближе к вечеру ситуация улучшится, уровень пробок упадет до 4 баллов.