В Ставрополе перевозчики отказались обсуживать маршрут №9Д из-за его убыточности

В Ставрополе жители некоторых районов пожаловались в Миндор Ставропольского края на отсутствие транспорта по маршруту №9Д. Они составили обращение в ведомство, в котором описали ситуацию: по прямому маршруту автобусов нет, приходится садиться на другие, которые уже перегружены пассажирами.

- У северо-западного района забрали маршруты 30 м, 1, 43, 2, а что дали взамен? Люди до работы ездят с двумя пересадками, - написала одна из жительниц города.

В министерстве ответили на обращение. Дело в том, что перевозчики отказались от некоторых маршрутов из-за их нерентабельности. Они сняли маршрутки и направили их на другие направления или сразу в автопарк.

- В связи с отказом перевозчика от работы на маршруте № 9Д в связи с нерентабельностью маршрута, он повторно выставлен на открытый конкурс. Миндором СК ранее проводились конкурсы на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 1, 9д, 30 м. Однако, желающих участвовать в конкурсе и осуществлять перевозки не было, - рассказали в Миндоре региона.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что ведомство выставило на торги шесть троллейбусных маршрутов за 147 миллионов рублей.