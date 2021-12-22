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Общество22 декабря 2021 8:48

В Ставрополе резко подорожали ингредиенты для новогоднего салата

«Селедка под шубой» выросла в цене почти на 18%
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе за год существенного подорожали продукты питания, в числе которых и ингредиенты для традиционного салата к новогоднему столу. Так, в преддверии 2022 года ставропольцам придется заплатить за «Селедку под шубой» почти на 18% больше, чем в прошлом году.

«КП - Ставрополь» подсчитала в какую сумму можно уложиться, чтобы порадовать себя и близких новогодним салатом. При расчете использовались данные из реестра цен на продукты питания комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

Так, в этом году салат обойдется в 237 руб. 30 коп. В прошлом, 2020 году, этот же стал можно было приготовить за 195 руб. 50 коп.

Список цен на ингредиенты для «Селедки под шубой» можно посмотреть здесь.