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Общество22 декабря 2021 9:35

Эксперты объяснили, почему «Сельдь под шубой» в Ставрополе теперь столько стоит

Один из главных новогодних салатов подорожал более чем на 40 рублей
Елена БЕРГ
Елена БЕРГ
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«КП - Ставрополь» посчитала во сколько обойдется приготовление одного из традиционных салатов к новогоднему застолью. За основу были взяты данные из реестра цен на продукты питания комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

В расчет брались следующие пропорции: полкило картофеля, полкило моркови, полкило свеклы и полкило сельди, четыре куриных яйца, 100 граммов репчатого лука и средняя пачка майонеза в 250 граммов.

Выяснилось, что «Селедка под шубой» в декабре 2021 года будет стоить 237 руб. 30 коп, что на 17,6% дороже, чем в прошлом году. Подробнее о ценах на салат читайте здесь.