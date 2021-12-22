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Происшествия22 декабря 2021 9:31

Инспектор ГИБДД Ставрополья стал фигурантом уголовного дела за взятку в 100 тысяч

За деньги он "закрыл глаза" на пьяное вождение остановленного автомобилиста
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело по статье "получение взятки". По данным следователей, он взял деньги у задержанного за пьяное вождение автомобилиста.

- 20 ноября текущего года обвиняемый получил от местного жителя, действующего в рамках проводимых оперативно- розыскных мероприятий, денежные средства на сумму 100 тысяч рублей, за не привлечение последнего к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), - сказано в сообщении ведомства.

Расследование дела продолжается, инспектор может лишиться своей должности за преступление.

"КП-Северный Кавказ" писала, что полиция региона проводит регулярные рейды на пьяных водителей. За неделю к ответственности призвали более 170 человек, 19 из которых сели за руль в нетрезвом состоянии уже повторно. На них завели уголовные дела.

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