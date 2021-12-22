Рашид Темрезов принял участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний»

Фото: сайт главы КЧР.

Глава Карачаево-Черкесии принял участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний», которая была инициирована Президентом России Владимиром Путиным.

Республиканская «Елка желаний» установлена в Доме правительства, свои желания написали дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

- Сегодня снял с «Елки желаний» открытки-мечты деток, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сегодня же Дед Мороз в своем мешке принесет для Кидакоева Дамира специализированный планшет для слабовидящих, для Коблева Захара - ноутбук, о котором он просил. И юный Абдуллах Биджиев в подарок получит своё желание - планшет. Благотворительная акция уже стала доброй традицией, к которой ежегодно, как и в этом году, присоединяются все коллеги. Всего по итогам акции «Елка желаний» свыше 200 пожеланий детей из Карачаево-Черкесии будут исполнены в ближайшие дни! - написал в своем официальном аккаунте в Instagram Рашид Темрезов.

К акции присоединились также члены кабинета министров Карачаево-Черкесии.