Ставрополец сел в тюрьму на 6 лет за перевод 30 тысяч рублей террористам

Московский суд вынес приговор жителю Ставропольского края за финансирование террористической организации. Он получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима за перевод 30 тысяч рублей.

По данным УФСБ Ставропольского края, мужчина не был членом запрещенной организации, но активно их поддерживал - в том числе материально. Он перевел на счет 30 тысяч рублей на нужды террористов. В июне этого года его рассекретили сотрудники правоохранительных органов.

Расследование длилось до осени, позже материалы передали в суд. Приговор уже вступил в силу, мужчина отправился в колонию.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что военный суд приговорил мужчину, который готовил подрыв суда в Ставрополе, к 11 годам лишения свободы. Он изготавливал взрывчатку и хотел заминировать "Дворец правосудия", но ему это не удалось - деятельность пресекли сотрудники ФСБ,