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Общество22 декабря 2021 10:38

Трассу через границу с Грузией закрыли для всех видов транспорта из-за снегопада

Запрет на проезд будет действовать до особого распоряжения полиции
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края сообщили, что дорога по направлению в Грузию полностью перекрыта из-за непогоды. Запретили движение любого транспорта в сторону границы, потому что трасса сильно перегружена.

- В настоящее время на границе скопилось огромное количество большегрузных транспортных средств (несколько тысяч единиц), свободных парковочных мест нет! - сказано в сообщении ведомства.

Метель может стать причиной ДТП, поэтому нужно быть предельно аккуратными на загруженных автотрассах. Запрет на движение будет действовать до особого распоряжения компетентных ведомств.

Напомним, ранее запрет распространялся только на большегрузы. С 18 декабря им запретили проезд к границе с Грузией. Теперь невозможно проехать даже на легковых автомобилях.