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Происшествия22 декабря 2021 10:45

МВД прокомментировало задержание инспектора ГИБДД Ставрополья за взятку

Сотрудник будет уволен
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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ГУ МВД по Ставропольскому краю дало официальный комментарий по задержанию инспектора ГИБДД за взятку. Согласно тексту сообщения, факт преступления выявили оперативники собственной безопасности ведомства вместе с сотрудникам регионального УФСБ России. Они установили, что инспектор 20 ноября получил 100 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать нарушителя к административной ответственности за пьяное вождение. СУ СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки".

- По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, - сказано в сообщении ГУ МВД по Ставрополью.

Начальник задержанного инспектора будет привлечен к дисциплинарной ответственности. По информации пресс-службы краевой полиции, он запустил воспитательную работу с личным составом.