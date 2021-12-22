МВД прокомментировало задержание инспектора ГИБДД Ставрополья за взятку

ГУ МВД по Ставропольскому краю дало официальный комментарий по задержанию инспектора ГИБДД за взятку. Согласно тексту сообщения, факт преступления выявили оперативники собственной безопасности ведомства вместе с сотрудникам регионального УФСБ России. Они установили, что инспектор 20 ноября получил 100 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать нарушителя к административной ответственности за пьяное вождение. СУ СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки".

- По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, - сказано в сообщении ГУ МВД по Ставрополью.

Начальник задержанного инспектора будет привлечен к дисциплинарной ответственности. По информации пресс-службы краевой полиции, он запустил воспитательную работу с личным составом.