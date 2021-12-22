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Общество22 декабря 2021 11:49

146 единиц спецтехники засыпали снежные дороги Ставрополья 1,5 тысячами тонн песка

Пока что движение не ограничено, но в краевом центре образовались серьезные пробки
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае на заснеженных трассах дежурят 146 единиц уборочной техники. Коммунальщики чистят дороги и засыпают их песком. Уже использовали 1,5 тысячи тонн сыпучих смесей. Об этом рассказала в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

- Маршруты, на которых закрыто или ограничено движение, на данный момент отсутствуют. Ситуация на дорогах Ставрополья находится на контроле министерства, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что центр Ставрополя встал в пробках из-за непогоды. Скользкие дороги стали причиной нескольких ДТП, которые затруднили движение. А из-за снегопада полностью закрыли трассу у границе с Грузией.