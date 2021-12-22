Гололед, снег и ветер создали опасность на дорогах Ставрополя и трех округов

В Ставропольском крае в ближайшие дни складывается сложная ситуация на дорогах из-за непогоды: мороза, ветра и снега. ГИБДД региона предупредила водителей об опасности и призвала не превышать скорость и рассчитывать на долгие тормозной путь автомобиля по скользкой дороге.

- В настоящее время сложная ситуация наблюдается на территории краевого центра, Шпаковского, Изобильненского, Апанасенковского округа. Непогода сковала движение в регионе КМВ. Дорожная техника работает в круглосуточном режиме, однако сильный ветер несет снег с полей и обочины на трассы, - рассказали в ведомстве.

Пешеходы тоже должны не расслабляться и четко следить за собственной безопасностью при пересечении автотрасс. Особенно опасно темное время суток - лучше на верхнюю одежду пришить светоотражающие элементы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае дороги расчищают 146 единиц уборочной техники.