В Карачаево-Черкесии откроется центр для талантливых детей и молодежи

Уже к следующему учебному году, 1 сентября 2022 года, в Карачаево-Черкесии откроется региональный Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Глава КЧР Рашид Темрезов и руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» и центра «Сириус», член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева приняли участие в первом заседании Попечительского совета регионального центра.

- Сегодня такие центры создаются по инициативе Президента Владимира Путина. «Сириус» должен стать настоящим «созвездием», и чтобы такие «звёзды» были во всех регионах нашей большой страны, отметил Президент. И вот уже совсем скоро новая звезда загорится и у нас в республике. Сегодня уже около 80% наших детей заняты программами допобразования. То есть у наших ребят есть желание проявить себя, поэтому мы должны создать наилучшие условия для раскрытия их талантов, - написал Рашид Темерезов в своем официальном аккаунте в Instagram.

Глава КЧР уточнил, что на базе новой современной школы в Северном микрорайоне Черкесска будут открыты просторные лаборатории, творческие мастерские, студия видеозаписи, концертный и хореографический залы, спортзалы. Работа будет вестись по трем направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт».

- Мы привлекли все имеющиеся у нас ресурсы: и вузы, и госансамбли, и лучшие спортшколы, возможности нашей обсерватории - все для того, чтобы каждый ребенок имел возможность расширять границы и постигать вершины, - подчеркнул Рашид Темрезов.