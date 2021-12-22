Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 14:34

Часть домов по улице Ленина в Ставрополе останется без водоснабжения 23 декабря

Коммунальщики должны провести ремонт и профилактические меры для предотвращения аварий в зимний период
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе по улице Ленина часть жилых домов останется без воды 23 декабря. Также ограничения коснутся Ботанического проезда. Причиной являются плановые ремонтные работы, которые нужны для снижения риска аварий в сетях во время зимнего периода.

- В связи с проводимыми работами с 8:30 до 18:00 мск 23 декабря будет произведено отключение водопровода (Д-400 мм) по улице Ленина от №431 до №470, - рассказали в Водоканале города.

Воду будут подвозить цистернами к домам, где ее не будет. Это одно из главных правил - людей нужно обеспечить питьевой водой на время ремонта.