Часть домов по улице Ленина в Ставрополе останется без водоснабжения 23 декабря

В Ставрополе по улице Ленина часть жилых домов останется без воды 23 декабря. Также ограничения коснутся Ботанического проезда. Причиной являются плановые ремонтные работы, которые нужны для снижения риска аварий в сетях во время зимнего периода.

- В связи с проводимыми работами с 8:30 до 18:00 мск 23 декабря будет произведено отключение водопровода (Д-400 мм) по улице Ленина от №431 до №470, - рассказали в Водоканале города.

Воду будут подвозить цистернами к домам, где ее не будет. Это одно из главных правил - людей нужно обеспечить питьевой водой на время ремонта.