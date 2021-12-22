Более 240 сотрудников «Россети Северный Кавказ» удостоены наград в День энергетика

Фото: Россети.

В «Россети Северный Кавказ» в День энергетика отраслевыми, ведомственными и корпоративными наградами поощрили более 240 отличившихся сотрудников компании.

Высокого звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» удостоен Владимир Рубанович, инженер 1-й категории Службы производственного планирования филиала «Ставропольэнерго». «Почетными энергетиками» в свой профессиональный праздник стали Мухтар Динаев, мастер Эльбрусских РЭС филиала «Каббалкэнерго», Леонид Черепнин, ведущий инженер Западных электрических сетей филиала «Ставропольэнерго», и Павел Юрьев, электромонтер 4-го разряда Службы подстанций Центральных электрических сетей филиала «Ставропольэнерго».

Ведомственных наград Министерства энергетики Российской федерации удостоены более 20 сотрудников компании. За особые профессиональные заслуги 14 энергетиков - представителей всех региональных энергосистем СКФО - занесены на Доску почета «Россети Северный Кавказ».

Заслуженные награды, врученные энергетикам, - это свидетельство высокого профессионализма и качественной работы всех работников многотысячного коллектива «Россети Северный Кавказ».

- Хочу выразить искреннюю признательность каждому труженику нашей дружной энергетической семьи за вклад в развитие энергетики Северного Кавказа, за те результаты, которых мы сообща достигли в этом году. Я благодарен Вам за то, что всегда стараетесь соответствовать высоким профессиональным стандартам, - отметил исполняющий обязанности генерального директора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.