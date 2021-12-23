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Здоровье23 декабря 2021 5:23

Медики Ставрополья зафиксировали 439 новых случаев коронавируса за сутки

В Минздраве регионе заявили о стабилизации эпидемиологической обстановки
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае к утру 23 декабря выявили 439 новых случаев коронавирусной инфекции, 847 челок смогли побороть болезнь, 27 ставропольцев скончались. Данными статистики поделился губернатор края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Всего с начала пандемии заболели 123,3 тысячи человек, выздоровели - 96,3 тысячи граждан, скончались - 5910 ставропольцев. В Минздраве региона заявили о стабилизации эпидемиологической ситуации за последний месяц.

- Прививку от коронавируса на Ставрополье сделали уже 1 миллион 170 тысяч человек. В том числе, 968 тысяч человек - полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что во время брифинга министр здравоохранения региона рассказал, что новогодние праздники могут помочь остановить пятую волну коронавирусной инфекции.