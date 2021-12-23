За сутки на Ставрополье 847 человек полностью выздоровели от коронавируса

К 23 декабря из больниц Ставропольского края выписали 847 пациентов с диагнозом "коронавирус" - они смогли побороть болезнь и вернуться домой к близким. Всего в регионе выздоровели 96,3 тысячи человек, медики фиксируют все меньше случаев тяжелого течения заболевания.

Также за прошедшие сутки нашли 439 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек скончались от болезни. Губернатор края Владимир Владимиров принес свои соболезнования родственникам скончавшихся.

- Прививку от коронавируса на Ставрополье сделали уже 1 миллион 170 тысяч человек. В том числе, 968 тысяч человек - полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины, - написал политик в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Минздраве Ставропольского края объяснили, как жители региона во время новогодних праздников могут помочь в борьбе с пятой волной COVID-19.