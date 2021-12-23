Обновленный SKODA KAROQ: чем порадует поклонников чешской марки плановый рестайлинг

ДЦ "СтрелаАвто".

В Европе состоялась премьера обновленной версии ŠKODA KAROQ. Спустя четыре года после дебюта популярная модель чешской марки пережила плановый рестайлинг. Яркий и компактный кроссовер появился на рынке в 2017 году, а в России стал доступен через два года. В первой половине 2021 года KAROQ стал вторым по популярности в мире после OCTAVIA.

- Клиентам было передано более полумиллиона автомобилей KAROQ, что делает модель одним из ключевых факторов успеха нашего бренда. Чтобы сохранить столь высокие показатели и в будущем, мы существенно усовершенствовали модель. Автомобиль получил обновленный дизайн и улучшенную аэродинамику, а также современные системы помощи водителю и мультимедийные возможности. Я уверен, что все это позволит продолжить историю успеха ŠKODA KAROQ, - отметил Томас Шефер, председатель Совета директоров ŠKODA AUTO.

ДЦ "СтрелаАвто".

Основные изменения полюбившейся автолюбителями модели - новые технологии, улучшенная аэродинамика и обновленный дизайн. Благодаря рестайлингу модель выглядит еще эффектней и притягательней.

Обновленную модель отличает более широкая фирменная решетка радиатора шестиугольной формы, зауженные фары и фонари. Интерьер получил новые варианты оформления. Важно отметить, что на KAROQ впервые представлены и новые технологии, в числе которых полностью светодиодные матричные фары и расширенный перечень систем помощи водителю.

Городской кроссовер полностью соответствует философии ŠKODA: высокий уровень практичности и отличное соотношение «цена-качество».

На данный момент KAROQ продается более чем в 60 странах. Производство налажено в Чешской республике, Словакии, России и Китае.

ДЦ "СтрелаАвто".

КСТАТИ

Несколько месяцев в году (летом и зимой обычно) дилеры ŠKODA при поддержке чешской марки предоставляют скидки на ремонт и обслуживание автомобилей в возрасте от 4 лет и старше, выгода клиента - до 30%. В списке работ - проведение ТО, замена узлов тормозной системы и ГРМ, а также элементов подвески и рулевого управления.

Для тех автовладельцев, которые всегда обслуживаются у дилеров, действует специальная программа постгарантийной поддержки. И чем дольше у вас машина, тем большую выгоду вы можете получить.

- В благодарность за вашу лояльность вам могут оплатить большую часть стоимости ремонта или замены какого-либо дорогостоящего агрегата, - уточняют в «СтрелаАвто».

Есть еще один плюс обслуживания у официального дилера «СтрелаАвто» - продать клиенту автомобиль с подтвержденной и прозрачной историей проще и выгоднее. Все автомобили, которые обслуживаются у официального дилера, всегда надежнее и в лучшем техническом состоянии.

Мы рады видеть вас в нашем дилерском центре «СтрелаАвто», где вы сможете пройти тест-драйв, получить консультацию по всем вопросам покупки и сервиса.

ДЦ «СтрелаАвтоСтавропольский край Минераловодский район 345 км + 0 м – 345 км +740 справа Автодороги Кавказ.

Контактный телефон - (87922) 6-53-53.