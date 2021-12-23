Вузы Северного Кавказа ждут абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ

Фото: СКФУ.

Старшеклассников с инвалидностью и ОВЗ со всего округа, а также их родителей и учителей пригласили в «Путешествие в мир инклюзивного образования». Уникальное профориентационное онлайн-мероприятие объединило около трехсот участников.

Представители ведущих вузов Северного Кавказа рассказали им о программах подготовки, условиях обучения и карьерных возможностях. Как отметили выступающие, сегодня высшее образование становится все более доступным и популярным среди абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Число таких поступающих в вузах СКФО за последние годы увеличилось в трое. Оно скоро достигнет четырех тысяч. Только в этом году студенческую семью вузов Северного Кавказа пополнило более 1100 первокурсников с инвалидностью и ОВЗ (для сравнения в прошлом году в вузы округа поступили 948 таких ребят).

Среди них есть студенты с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматическими и другими заболеваниями. При поступлении в вуз у абитуриентов есть выбор. Они могут учиться по основной образовательной программе или адаптированной (последняя не отличается по содержанию от основной, но предполагает специальный порядок изучения дисциплины «Физическая культура», прохождения производственных практик и др. особенности).

Для них создается безбарьерная среда (оборудуются пандусы поручни, надписи на вывесках и табличках с названиями, номерами аудиторий и другой информацией дублируются рельефно-точечным шрифтом Брайля). Студенты получают информацию в доступной форме. При необходимости они могут воспользоваться специальным оборудованием, которое помогает им учиться наравне со всеми.

В СКФУ оснастили специальные универсальные учебные места. Для студентов с нарушениями мелкой моторики, к примеру, здесь есть особая клавиатуры. Управлять процессором можно и джойстиком. Для ребят с нарушениями слуха есть звукоусиливающая аппаратура и FM-системы, позволяющее им учиться наравне со всеми. В распоряжении незрячих ребят дисплей Брайля. Специальные программы позволяют переводить текст с обычных знаков на точечные и обратно. Студенты также могут распечатывать текст, написанный шрифтом Брайля на специальном принтере. Есть здесь и другие специальные «помощники». Подобные условия постарались создать у себя и другие вузы округа. Большую помощь в этом им оказал Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ) при СКФУ. Именно он выступил организатором профориентационного мероприятия «Путешествие в мир инклюзивного образования».

- Сегодня вузы округа готовы принять студентов с инвалидностью и ОВЗ, - отметила директор РУМЦ Наталья Борозинец. - Главная наша задача - мотивировать ребят на получение высшего образования. Многие из них не верят, что смогут полноценно учиться в вузе и после выпуска найдут работу. Мы показываем им, что это не так. Высшее образование дает им много интересных карьерных возможностей. После выпуска они могут пойти работать по специальности или продолжить обучение, чтобы стать преподавателем. Если кому-то интересна исследовательская работа, в студенческие годы они могут заниматься в научных кружках, выступать на конференциях и в будущем стать учеными. В университете у ребят развивают проектное мышление, предпринимательские компетенции, благодаря которым они могут открыть свое дело. Кто-то во время обучения активно работает в органах студенческого самоуправления занимается организацией мероприятий, и избирает для себя роль общественника, лидера сообщества.

Это далеко не полный перечень вариантов. Старшеклассники узнали от представителей ведущих вузов округа узнали об условиях поступления и обучения, популярных направлениях подготовке, досуге. Они подчеркнули, что обучение в университете – это большой труд, но все усилия обязательно окупятся. Тех, кто преодолеет все трудности, ждет успешная взрослая жизнь.