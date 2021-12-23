На Ставрополье определили границы водоохранных зон рек Кумы и Маныч

В Ставропольском крае уточнили границы водоохранных зон для трех рек: Западный Маныч, Восточный Маныч и Кума. Специалисты также определили расположение береговых линий и прибрежных защитных полос. Все это нужно для отслеживания состояния водоемов в засушливые периоды.

- Наша задача - сохранить экологическую среду. В водоохранных зонах запрещено строительство, хозяйственная, другие виды деятельности, угрожающие водоёмам, животным и растениям, - рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

В регионе укрепляют берега рек, расчищают их от скопления мусора, каждый год проводят противопаводковые мероприятия.

Например, в 2021 году власти края направили 2,5 миллиарда рублей на эти цели. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды постоянно контролирует состояние рек, выписывает предписания исправить нарушения, контролирует уровень воды. Также к подготовке подключены эксперты МЧС.