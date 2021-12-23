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Общество23 декабря 2021 7:55

Более 7 тысяч детей из бедных семей Ставрополя получат сладкие подарки

Рассчитывать на презент могут ребят от года до 14 лет, а также инвалиды до 18 лет
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Дети Ставрополя, которые оказались без родителей или в семьи, испытывающей материальные трудности, получат сладкие подарки от администрации города. Компетентные ведомства уже подготовили более 7 тысяч презентов для ребят.

Подарок могут получить дети от года до 14 лет, а также инвалиды до 18 лет. Получить сладости можно в рабочие часы в комитете труда и соцзащиты Ставрополя.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что почти 4 тысячи детей смогут посетить три благотворительные новогодние елки. Праздники для детей будут проходить очно, однако родители будут обязаны предоставить прививочный сертификат.