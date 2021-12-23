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Общество23 декабря 2021 7:57

В Карачаево-Черкесии обсудили вопросы правового регулирования противодействия терроризму и экстремизму

Источник:kp.ru
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Фото: сайт главы КЧР.

Фото: сайт главы КЧР.

В столице республики прошел "круглый стол", посвященный вопросам правового регулирования противодействия терроризму и экстремизму на территории Карачаево-Черкесии.

В мероприятии, организованном министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, приняли участие представители Антиреррористической комиссии в КЧР, органов исполнительной власти, Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР, а также Ассоциации юристов КЧР.

- Уверен, что проводимое мероприятие окажет положительный эффект на правовую сферу в противодействии терроризму и экстремизму, и в дальнейшем мы сможем принять верные решения для последующего практического применения, - поприветствовал участников и гостей министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков, открывая заседание.

Основной темой "круглого стола" стало практическое применение правовых основ российского законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности на территории республики.