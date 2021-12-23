В Пятигорске арестовали активы бизнесвумен, которая скрыла от налоговой 21 млн рублей

В Следкоме Ставропольского края рассказали, что сотрудники завершили расследование дела предпринимателя из Пятигорска, которую подозревают в сокрытии налогов в крупном размере. Она не отчисляла деньги государства на добавленную стоимость и таким образом "сэкономила" 21 миллион рублей.

Известно, что женщина начала подделывать документы летом 2018 года и не платила налоги вплоть до марта 2020 года. Однако налоговая служба выявила нарушение и обратилась к правоохранителям. На директора завели уголовное дело.

- Следователем СКР приняты исчерпывающие меры по возмещению причиненного имущественного ущерба, что позволило наложить арест на денежные средства и вклады обвиняемой, - рассказали в ведомстве.

Теперь материалы передали в прокуратуру, чтобы там утвердили обвинение.