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Происшествия23 декабря 2021 8:30

В Пятигорске арестовали активы бизнесвумен, которая скрыла от налоговой 21 млн рублей

Женщина два года подделывала документы и не отчисляла деньги на добавленную стоимость
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края рассказали, что сотрудники завершили расследование дела предпринимателя из Пятигорска, которую подозревают в сокрытии налогов в крупном размере. Она не отчисляла деньги государства на добавленную стоимость и таким образом "сэкономила" 21 миллион рублей.

Известно, что женщина начала подделывать документы летом 2018 года и не платила налоги вплоть до марта 2020 года. Однако налоговая служба выявила нарушение и обратилась к правоохранителям. На директора завели уголовное дело.

- Следователем СКР приняты исчерпывающие меры по возмещению причиненного имущественного ущерба, что позволило наложить арест на денежные средства и вклады обвиняемой, - рассказали в ведомстве.

Теперь материалы передали в прокуратуру, чтобы там утвердили обвинение.