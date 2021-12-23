Федеральные власти направят еще 2 млрд рублей на возведение школ на Ставрополье

В 2022 и 2023 годах федеральные власти выделят 2 миллиарда рублей на строительство общеобразовательных школ в Ставропольском крае. В 2022 году направят 1,5 миллиарда рублей, а в 2023 году - 657 миллионов.

Средства выделили по программе "Развитие образования" для 24 регионов России, в том числе - Ставропольского края. Всего объем финансирования составит более 234 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на строительство и капитальный ремонт школ.

Власти Ставрополья возводят школы как в крупных городах, где есть перегруз работающих учреждений, так и в селах, где школ очень не хватает. Строительство образовательных организаций помогает остановить отток населения из малых населенных пунктов.