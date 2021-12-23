На Ставрополье аграрий отдал 80 тонн пшеницы пайщикам за просроченную аренду

В Ставропольском крае предприниматель АПК не смог вовремя оплатить аренду, ему пришлось возмещать убытки пайщикам в виде собранного урожая - 80 тонн пшеницы. Судебные приставы взыскали задолженность.

- После вынесенного 50-тысячного исполнительского сбора по каждому производству, а также привлечения к административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, руководитель организации осознал всю серьезность ситуации и пригласил судебного пристава, в присутствии которого каждому взыскателю был передан положенный тоннаж пшеницы, - рассказали в УФССП Ставрополья.

Известно, что предприниматель взял земли в аренду у граждан, которые договорились на оплату аренды в виде урожая. Долгое время аграрий игнорировал требование, пока дело не дошло до приставов.