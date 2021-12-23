Ставропольцы стали чаще покупать лотерейные билеты

МТС проанализировала декабрьские покупки ставропольских держателей карт МТС банка и составила топ-5 самых вероятных новогодних подарков.

Первое место в нем занимают гаджеты, электроника и бытовая техника. Самое большое количество продаж из рассматриваемых категорий приходится на электронику и аксессуары. Средний чек в этой категории - 7380 рублей. Смартфоны по-прежнему остаются приятными и желанными подарками.

На втором месте - елочная игрушка. Средний чек - 1350 рублей.

В тройке лидеров лотерейный билет. Ставропольцы верят в чудо и надеются сорвать джекпот в новогоднюю лотерею. Средний чек - 1210 рублей. Покупки лотерейных билетов, кстати, показали наиболее бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали - в 2,2 раза. Больше стали покупать также гаджетов и электроники - в 2,1 раза.

Вырос спрос и на ювелирные изделия. Они занимают 4-е место в списке вероятных новогодних подарков. В этой категории самый большой средний чек - 7710 рублей.

Завершают топ-5 сувениры. Здесь самый маленький средний чек - 860 рублей.

И еще интересный факт: мужчины тратят немного больше женщин на покупку новогодних подарков. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях более половины приходится на представителей сильного пола.