Организатору, виновному в смерти пяти туристов на Эльбрусе, смягчили меру пресечения

Денис Алимов в 2019 году зарегистрировал свое ИП. Фото: личная страница Дениса Алимова в соцсети

Городской суд Нальчика смягчил меру пресечения организатору смертельного восхождения на Эльбрус, заменив арест на домашнее пребывание до 24 февраля. Денису Алимову грозит срок до десяти лет лишения свободы.

Известно, что Алимов является главой частной компании "Elbrus.guide". Это ИП, открытое в Ленинградской области на имя старшего гида и директора в одном лице Дениса Алимова в 2019 году. Роковым стал тур на западную вершину горы (5642 метра) под названием "Восхождение на Эльбрус с юга". В него входит отдых в двух- и трехместных номерах в Терсколе (3900 метров); плавная акклиматизация благодаря подъемнику; питание в кафе Терскола и Азау, а также сытные завтраки и ужины от повара группы в горном приюте.

Дениса Алимова обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 23 сентября Северный Кавказ взбудоражила новость о смерти туристов, совершающих восхождение на Эльбрус. 16 туристов и 4 гидов отправились в горы, хотя синоптики предупреждали о штормовом ветре и сильных осадках. Все предупреждения были проигнорированы.

Пятеро замерзли насмерть - учитель, врач, юрист, художник и мать-одиночка, которым не было и 40 лет.