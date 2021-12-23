11 комплексов переработки мусора Ставрополья перевыполнили норматив сортировки на 49%

В Ставропольском крае перевыполнили план по сортировке ТКО на 49%. В Минприроды региона рассказали, что в 2021 году норматив составлял 36,8%, а по факту в крае сортируют 85,8% отходов.

Сортировкой и переработкой занимается 11 комплексов с мусоросортировочными лентами. Предприятия находятся в разных территориях Ставрополья. Их общая мощность составляет около 2 миллионов тонн мусора в год.

- В последние годы Ставропольский край набрал уверенные темпы в развитии системы обращения с отходами. Мы продолжаем двигаться в этом направлении, выбирая наиболее экологичные подходы. В итоге нам нужно научиться минимизировать негативное воздействие человека на природу, меньше захоранивать мусора, больше перерабатывать, давать вторую и третью жизнь полезным фракциям, - заявил министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что мусоросжигательный завод в Пятигорске пройдет серьезную модернизацию. Предприятие работает с 1980-х годов. С тех пор его никто не улучшал. Предприятие находится в сложном экономическом положении, из-за чего страдает эффективность работы.