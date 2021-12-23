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Здоровье23 декабря 2021 12:38

На Ставрополье 22% беременных привились от COVID-19 без осложнений для здоровья

Всего в регионе вакцинировались 1 миллион 170 тысяч граждан
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае медики вакцинировали 22% беременных женщин, которые позже не сообщали о проблемах со здоровьем, негативных последствий прививки. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

- Сейчас каждая пятая больничная койка в мире занята беременной женщиной, которая болеет коронавирусной инфекцией, которая, к тому же, осложняет течение беременности. Из 13 274 беременных женщин Ставропольского края от коронавирусной инфекции привиты 22%, из них не выявлено ни одного осложнения, связанного с вакцинацией, - заявил губернатор.

Отметим, за прошедшие сутки на Ставрополье привились 6159 человек, всего иммунизировались 1 млн 170 тысяч ставропольцев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Минздраве региона сообщили об улучшении эпидемобстановки в крае за последний месяц. Если раньше каждый сутки заболевали в среднем 550 человек, то теперь - 450.