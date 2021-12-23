Карачаево-Черкесия вошла в топ-5 лидеров-регионов по вводу жилья

О рекордных показателях в сфере строительства в стране в текущем году сообщил сегодня на большой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин.

- Хорошие очень показатели в стройке - рекордные 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России!» - отметил глава государства.

С достижением президент поздравил всех работников строительной отрасли.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом объем введенного в строй жилья в КЧР вырос почти вдвое. По данным на 1 декабря, в республике введено 220 тысяч квадратных метров жилья. Это 98% от планового показателя.

Всего в этом году будет введено 229 тысяч квадратных метров жилья. Из них 4 многоквартирных дома площадью 17,4 тыс. кв метров и 1111 домов ИЖС площадью 183,9 тыс. кв метров. Регион вышел на пятое место в России по объему вводимого жилья.